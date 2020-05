Hoe Scheveningen de volwassen surfstad van Europa werd

Medisch topspecia­lis­ten zijn klaar met 1,5 meter: ‘Onnodige angst’

9:01 De 1,5 metersamenleving heeft voor twee medisch specialisten uit Twente lang genoeg geduurd. Overheid en media maken mensen onnodig bang. Volgens hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir is het hoog tijd de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand.