Hoe uitzendbureaus Oost-Europeanen misbruiken: ‘Het zijn gewoon boeven’

Het is nog vroeg in de ochtend als twee agenten aankloppen bij een pand in Carnisse. Het is één van de tientallen panden in dit straatje vol vervallen panden, waarvan al langer wordt vermoed dat er het nodige mis is. En daarom kloppen hier nu beambten van politie, OM, douane, Belastingdienst en de gemeente op elke deur in de straat.