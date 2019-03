‘Hoe veel werkbezoeken je ook doet, je blijft ver af staan van de politiemensen op straat’

Beleidsme­de­wer­ker politie opgepakt bij actie in Den Haag om witwassen

10:18 Een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management van de politie in Den Haag is gisteren buiten functie gesteld. Hij werd dinsdag van zijn bed gelicht bij een grote politieactie in het Haagse Ypenburg op verdenking van witwassen.