Hoera, de gevreesde ‘horrorzomer’ door de jeukrups blijft uit! Maar hoe kan dat?

Ineke (83) moet haar appeltjes­groe­ne woning definitief overschil­de­ren: ‘Ik ben er erg verdrietig over’

14:07 De 83-jarige Ineke van Amersfoort moet haar opvallende appeltjesgroene huis in Den Helder in een andere kleur verven. Dat is de uitkomst van een uitspraak die de Raad van State vandaag heeft gedaan.