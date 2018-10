Hoerenlopers van minderjarig kelderboxmeisje nu echt de cel in

Drie jaar nadat de rechtbank uitspraak deed, moeten vijf mannen die een minderjarig, tot seks gedwongen meisje in een Schiedamse kelderbox bezochten, nu toch echt de cel in. Ook in hoger beroep bleven hun maandenlange celstraffen vanochtend overeind.

De vijf mannen kregen celstraffen van vijf maanden. In alle gevallen is een deel van die straffen voorwaardelijk. Maar alle mannen zullen sowieso moeten zitten, de een voor een maand, anderen twee, drie of vier maanden. Het gerechtshof in Den Haag sprak toch ook drie mannen vrij wegens gebrek aan bewijs. Een van de mannen die wel is veroordeeld, was bij de rechtbank drie jaar terug nog vrijgesproken.

De mannen bezochten de toen 16-jarige 'Esra' (niet haar echte naam) in 2014 in een kelderbox van een flat in Schiedam, waar zij door enkele loverboys werd gedwongen op een matras seks te hebben met klanten. De mannen waren allemaal op een advertentie afgekomen. Daarin werd Esra aangeboden als 'net een maandje 18 jaar'.

Hotel

Dat klanten van minderjarige prostituees zo zwaar worden gestraft, gebeurt zeer zelden. In een andere zaak van een meisje in een Limburgs hotel, kwamen de klanten er nog vanaf met een werkstraf. In Maastricht stonden toen 25 mannen terecht die in een hotel in Valkenburg de 16-jarige gedwongen prostituee Kimberley hadden bezocht. Ook toen had justitie maandenlange celstraffen geëist. De rechter in Maastricht zwakte de straffen af omdat de mannen 'niet bewust op zoek waren naar een minderjarige'. In hoger beroep in die zaak werden de straffen zelfs nóg iets lager.

Voor de kelderboxklanten in Schiedam pakt de roep om zwaardere straffen voor dit soort zaken nu wel slecht uit. Het Openbaar Ministerie is daarom zeer tevreden met het signaal dat hiermee wordt afgegeven. Justitie wil met zwaardere straffen ook potentiële klanten van prostituees afschrikken om uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan.