Hof geeft kippenboeren ongelijk in zaak over fipronilschandaal

Veel eieren van Nederlandse kippen bleken destijds een kleine hoeveelheid van de chemische stof fipronil te bevatten, dat ‘matig toxisch’ is voor mensen. Toen dat uitkwam, belandde de sector in een diepe crisis.

Fipronil is in eieren terechtgekomen doordat een bedrijf, Chickfriend, kippenstallen heeft gereinigd om bloedluis bij de kippen te bestrijden. De ondernemers hebben daarbij middelen gebruikt waarin fipronil voorkwam. Het is in Nederland echter niet toegestaan om die stof te gebruiken voor de bestrijding van bloedluis. Nadat eieren werden aangetroffen die fipronil boven de toegelaten concentratie bevatten, zijn ongeveer 250 bedrijven van pluimveehouders door de overheid geblokkeerd, zijn miljoenen eieren vernietigd en tienduizenden kippen geruimd. De getroffen pluimveehouders hebben hierdoor grote schade geleden.

De eisers in de zaak menen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel eerder had moeten ingrijpen en de sector had moeten waarschuwen. In navolging van de rechtbank is het hof dat niet met hen eens.