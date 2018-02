Hof: Gooien brandbommen tegen moskee is terreuraanslag

De vijf verdachten in de zaak kwamen vorig jaar op 27 februari in Enschede samen om afspraken te maken voor een bijeenkomst van de Dutch Self Defence Army (D.S.D.A.) in Amersfoort. Toen ter sprake kwam dat moskeeën in Nederland dreigbrieven hadden ontvangen, ontstond het plan om molotovcocktails naar de moskee aan de Tweede Emmastraat in Enschede te gooien. In de schuur van een van de verdachten maakten ze vervolgens twee brandbommen.