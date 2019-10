Hof verlaagt straffen van blokkeerfriezen, taakstraf van 90 uur

videoVijftien blokkeerfriezen hebben vandaag van het gerechtshof in Leeuwarden een taakstraf van 90 uur gekregen en dat is een stuk lager dan aanvankelijk was geëist. Ook ‘boegbeeld’ Jenny Douwes uit Drachten kreeg 90 uur, terwijl tegen haar de maximale taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden was geëist. Van opluchting was echter geen sprake, de blokkeerfriezen hadden gehoopt op vrijspraak.

Maar dat zat er dus niet in. Volgens het hof was het blokkeren van de A7 bij Joure op 18 november 2017 door 34 blokkeerfriezen een collectieve actie. Ze sloten de snelweg af toen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Dokkum wilde gaan om daar te demonstreren tegen Zwarte Piet.„Alle deelnemers hadden hetzelfde doel”, aldus de rechter. De straf valt wel lager uit omdat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd en het een incident betreft, aldus het hof. Na de uitspraak klonk applaus.

De betrokken blokkeerfriezen kregen vorig jaar bij de rechtbank taakstraffen van tussen de 120 en 240 uur. Na de uitspraak van de rechter gingen 15 van de 34 blokkeerfriezen in hoger beroep. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang.

Door het versperren van de weg konden bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum voor de nationale sinterklaasintocht aldaar. Daarmee is die groep belemmerd in de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging. ,,Belangrijke grondrechten”’, aldus het hof.

Volgens het hof was het niet aan de verdachten om te bepalen waar en wanneer er gedemonstreerd werd tegen Zwarte Piet. ,,Verdachten hebben het recht in eigen hand genomen. Dit is zeer ernstig en ontoelaatbaar.” Ook bij het blokkeren van de demonstratie stond de groep Friezen niet in hun recht.

Lagere taakstraf

Ook Jenny Douwes krijgt een lagere taakstraf van 90 uur. Als initiator van de snelwegblokkade werd haar als enige opruiing verweten. Zo had ze een Facebook-evenement aangemaakt waarin werd opgeroepen tot de actie en speelde zij een coördinerende rol, aldus het OM. Tegen haar had het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep opnieuw een werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De verdediging van de vijftien blokkeerfriezen die in hoger beroep gingen, had om vrijspraak gevraagd. Ook Douwes had daarop gehoopt. Ze weet nog niet of ze verder gaat procederen. Douwes is het er niet mee eens dat het hof de actie zag als collectieve daad. ,,Het was een samenloop van omstandigheden.” Advocaat Tjalling van der Goot schat dat van de veertien blokkeerfriezen die hij bijstaat, een paar de stap naar de Hoge Raad overwegen.

Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met de uitspraak in het hoger beroep. De aanklager stapt daarom in ieder geval niet naar de Hoge Raad.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet kondigde gisteren overigens nieuwe demonstraties aan bij sinterklaasintochten in verschillende steden. De actiegroep gaat in plaatsen demonstreren waar ’geen of een onduidelijke verandering naar een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet’ plaatsvindt, aldus KOZP-voorman Jerry Afriyie in NRC. Volgens de krant gaat de groep demonstreren in zeker twaalf gemeenten: Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Den Bosch, Dordrecht, Almere, Nijmegen en Willemstad (Curaçao).