Hoge Raad: Nederland deels aansprakelijk voor Srebrenica

De moeders van Srebrenica zijn zwaar teleurgesteld in de uitspraak. ,,Ik begrijp dat Dutchbat voor 10 procent verantwoordelijk wordt gehouden. Wat is de rest van een mensenleven dan waard? Ik verwachtte veel meer, dit is een schande en dat zou Nederland zich aan moeten trekken”, zegt Kada Hotic die haar zoon en echtgenote verloor bij de val. De vrouw is niet alleen teleurgesteld in de uitspraak, maar ook in de Hoge Raad zelf die volgens haar geen tolk beschikbaar stelde, waardoor ze de uitspraak niet kon volgen. ,,Ik voel mij zeer vernederd. Of de Hoge Raad was niet geïnteresseerd in ons of ze denken dat we uit de jungle komen.”