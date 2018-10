Hoge Raad: Uitlevering Saïd C. aan Marokko terecht ontoelaatbaar verklaard

Marokko verdenkt de man uit Roosendaal van internationale drugshandel en corruptie en wil hem daarvoor berechten. Ook zou C. betrokken zijn bij de financiering van de maandenlange protesten in de Rif-regio, in het noorden van het land.



De rechtbank oordeelde dat de kans groot is dat C. in Marokko geen eerlijk proces krijgt. De rechter schatte de kans als reëel in dat verklaringen van medeverdachten zijn verkregen na foltering en dat deze als bewijs tegen C. worden gebruikt. Marokko heeft volgens de rechtbank te algemene en te vage garanties afgegeven, niet genoeg om het risico op een oneerlijk proces weg te nemen.



Het Openbaar Ministerie (OM) was het niet eens met de rechtbank en tekende beroep in cassatie aan bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseerde de beslissing van de Bredase rechter terug te draaien, maar de raad ging daar niet in mee.



In Nederland is C. verdachte in een grote drugszaak. Met familieleden zou hij vanuit Roosendaal en Etten-Leur miljoenen hebben verdiend met de export van softdrugs naar Frankrijk. Deze zaak loopt nog bij de rechtbank.