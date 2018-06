Hoger beroep Masmeijer toch weer uitgesteld, voorlopig blijft hij vrij

UpdateEx-showmaster en horecaondernemer Frank Masmeijer kan weer even opgelucht ademhalen. Het hoger beroep dat vandaag zou dienen in Antwerpen is toch weer uitgesteld tot eind van dit jaar. Zolang de Belgische justitie geen uitleveringsverzoek bij Nederland indient, blijft hij weer maandenlang op vrije voeten.

De reden van het uitstel is dat er recent in de omvangrijke drugszaak een nieuwe verklaring is afgelegd door een van de verdachten. ,,De advocaten van alle andere verdachten moeten daar weer op kunnen reageren, vandaar dit uitstel,'' zegt Masmeijers Belgische advocaat Kris Vincke. ,,Vóór 2019 zal er geen nieuwe uitspraak van de rechter komen.''

Meerdere advocaten van diverse verdachten zaten klaar voor het hoger beroep. Masmeijer zelf was er niet vanochtend in Antwerpen. Hij riskeert meteen te worden aangehouden zodra hij zich in België laat zien.

Masmeijer (56) zou deze maand in hoger beroep aanvechten dat hij vorig jaar oktober in België werd veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro voor zijn aandeel bij het invoeren van 476 kilo cocaïne in Antwerpen. De coke was verstopt tussen een partij bananen. De zaak Masmeijer was onderdeel van een omvangrijke rechtszaak tegen in totaal 47 verdachten en draaide om drie met elkaar samenhangende drugszaken. In een van die zaken is dus nu een nieuwe verklaring afgelegd van een van de verdachten. En omdat alle zaken verband houden met elkaar, kon het gerechtshof niet anders dan de hele behandeling uitstellen.

Psychisch

De Belgische rechter oordeelde vorig jaar dat Masmeijer direct moet beginnen met zijn celstraf. Maar hij bevindt zich sindsdien in Amsterdam. De Belgische justitie heeft geen uitleveringsverzoek ingediend bij de Nederlandse autoriteiten. Waarom dat niet is gedaan, is onduidelijk. Frank Masmeijer kan daardoor in Nederland vrij rondlopen, maar kan niet zonder risico naar België. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij een nieuwe celstraf psychisch niet aankan. Daarom leek het verstandiger dat hij niet naar zijn rechtszaak in België zou gaan.