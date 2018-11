Hoger beroep om ‘oneerlijk proces’ Stint

Kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over de Stint. De rechter bepaalde vorige week dat de elektrische bolderkar terecht van de openbare weg is gehaald in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het voertuig.

Het is niet gebruikelijk om in beroep te gaan na een kort geding met zogeheten voorlopige voorzieningen, maar volgens de advocaat was er geen sprake van een eerlijk proces.

Advocaat Werner van Bentem verwijst onder meer naar een ‘aanvullende verklaring’ waarop de rechter zich heeft gebaseerd. Deze verklaring was evenwel niet officieel ingebracht door een van de partijen in het proces. Het gaat om een melding die een Amsterdams kinderdagverblijf deed over een incident met een stint. De meldster wilde deze melding later intrekken maar uiteindelijk kwam er een afgezwakte ‘aanvullende verklaring’.

Vlak voor de uitspraak in het kort geding lichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer over de afgezwakte melding uit Amsterdam in. Ze zei later in een debat te betreuren dat dit zo laat gebeurde, maar dat ze het zelf ook pas kort wist en dat de verklaring geen doorslaggevende rol had gespeeld bij het besluit de stint voorlopig te verbieden.

De rechter beaamde deze stelling min of meer in het vonnis, waar Van Bentem op aanslaat in zijn beroep. De advocaat verwijst bovendien naar onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat het ministerie al begin oktober, vóór het geding, wist van de afgezwakte melding. Daarnaast komt de raadsman terug op de volgens hem tegenstrijdige en onjuiste informatie die het ministerie gaf rondom het melden van wijzigingen in het ontwerp.

Vervelend

Van Nieuwenhuizen gaf vorige week aan dat de uitspraak vervelend is voor veel gebruikers van de Stint. ,,Maar voor mij staat de veiligheid echt voorop. Uiteraard wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over of en hoe de Stint weer veilig de weg op kan. Daar hebben we de uitkomsten van het nu lopende onderzoek van TNO voor nodig. Totdat die uitkomsten bekend zijn, neem ik dan ook geen besluit.’’

Onderzoeksinstituut TNO komt naar verwachting rond de jaarwisseling met een rapport hierover naar buiten. ,,Dat is het eerste moment waarop ik mij zal beraden op de volgende stappen’’, aldus Van Nieuwenhuizen. Daarnaast kijken verkeersonderzoeksbureau SWOV en de RDW nog naar de toelatingsprocedures voor voertuigen als de Stint. De uitslag van dat onderzoek komt ‘begin volgend jaar’, aldus een woordvoerder van het SWOV.

Handen in het haar

Veel kinderdagverblijven zitten met de handen in het haar nu de Stints na het dramatische ongeval in Oss op 20 september, sinds 1 oktober niet meer gebruikt mogen worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft twijfels over de veiligheid, maar uit enquêtes van diverse brancheorganisaties bleek afgelopen dagen dat opvangorganisatie én ouders dolgraag het vervoermiddel weer terug willen hebben, desnoods met een aantal aanpassingen.



De vrolijk ogende karretjes waren ideaal om met kinderen naar plekken te gaan, waar ze anders niet zo snel zouden komen. Nu moeten er vaak busjes worden gehuurd om de kinderen te vervoeren en dat is een enorme extra kostenpost. Bovendien zorgt dat voor onveilige situaties bij scholen waar de kinderen worden opgehaald, stellen de opvangorganisaties en ouders.

Bekijk hieronder de reacties nadat de rechter had besloten dat de Stint terecht van de openbare weg is afgehaald: