Hogere schooladviezen voor groep 8'ers door goede score op eindtoets

Het is nu het derde jaar dat het schooladvies leidend is. Voorheen was de Cito-toets doorslaggevend voor de schoolcarrière van de leerlingen. Die verandering stuit al jaren op de nodige kritiek. Niet iedereen vindt dat juffen en meesters de juiste adviezen geven. Zij vinden dat de eindtoets weer bepalend moet worden. Het ministerie van Onderwijs evalueert dit jaar de aanpassing, zodat de Tweede Kamer definitief kan besluiten of het schooladvies van de leerkrachten leidend blijft.



Volgens de AVS krijgen de kinderen meer kansen als de juf of meester het schooladvies bepaalt. ,,Als een leerling even een slechte toetsdag heeft en dat resultaat telt, gaat een middelbare school daarvan uit. Die neemt dan geen genoegen met een advies van een leerkracht dat tóch hoger is'', verklaart Van Haren. Nu gaat het schooladvies niet omlaag als een kind de toets slecht maakt. Het advies kan alleen nog omhoog worden bijgesteld bij een beter resultaat.



Ook OCW is tevreden met de reacties van de schoolleiders. ,,Dat laat zien dat veel schooladviezen van goede kwaliteit zijn en dat de eindtoets goed werkt voor de leerlingen waar net iets meer in zit'', aldus een woordvoerder.