Hogescholen hekelen uitspraken Quote-hoofdredacteur over hbo'ers

,,In de jaren zeventig had het corps te weinig leden en hebben ze de poort opengegooid voor hbo’ers. Daarmee is het niveau eigenlijk een beetje omlaag gegaan. Het is heel hard om te zeggen, maar het corps is eigenlijk niet elitair genoeg meer”, zo zei Schimmelpenninck gisteravond in de uitzending van De Wereld Draait Door. Wat hem betreft worden hbo'ers niet meer toegelaten. ,,Het koor moet weer selecteren op talent en ambitie, niet op afkomst of poen.”



De hoofdredacteur van Quote reageerde op de uitzending van BNNVARA-programma Rambam, dat vanavond op televisie komt (NPO3). Daarin is te zien dat de programmamakers vijf studenten lieten infiltreren bij de ontgroeningen van studentenverenigingen in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam om de misstanden die daar plaatsvinden te laten zien.



Zo blijkt uit de opnames dat de feuten, studenten die lid willen worden van een corps, moeten eten tot ze overgeven. Ook werd de astma-medicatie van een meisje weggegooid en werd volgens één van de ‘undercover-feuten’ een jongen zo hard tegen een paal geduwd dat hij bewusteloos raakte. Nadat hij op de grond viel bleef hij uitgescholden worden. De jongen moest erna naar het ziekenhuis worden gebracht.



De Vereniging Hogescholen, dat 37 hogescholen vertegenwoordigt, vindt het ‘shocking’ dat Schimmelpenninck de schuld bij hbo'ers legt. ,,Dat je het überhaupt zo kunt formuleren is al heel heftig”, stelt woordvoerster Marjolein Schooleman. ,,Ik krijg er kippenvel van. Ik hoop dat wij als hogescholen studenten afleveren aan de samenleving die een bijdrage leveren. En dat doen ze ook. We hebben het over miljoenen mensen in Nederland die op dat niveau zitten. Het is zo’n brede, hardwerkende, hoog opgeleide groep mensen die met de uitspraken in een bepaalde hoek worden gezet.”