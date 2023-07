Hollands zomerweer dit weekend: ‘Kampeerders doen er goed aan hun tent stevig vast te maken’

Zaterdag krijgen we in eerste instantie te maken met zonnige perioden, maar al snel neemt de bewolking toe. Vooral in de noordwestelijke helft valt af en toe regen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk de hele middag zo goed als droog. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden en met name in het zuidoosten is het prima weer.



In de avond begint het vanuit het noordwesten op steeds meer plekken te regenen. ,,De meeste regen valt echter in de nacht naar zondag en dat is qua timing best gunstig", meldt Floris Lafeber, assistent-meteoroloog bij Weeronline.