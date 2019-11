Holleeder gisteravond even met spoed naar ziekenhuis

In 2007 onderging Holleeder een hartoperatie wegens falende hartkleppen. Volgens Peter R. de Vries had hij een ‘een hele apotheek aan pillen in zijn zak’, zei hij in 2012. De man lijdt aan een hartkwaal, waardoor nog slechts een kwart van zijn hart functioneert. Holleeder is daardoor snel moe, en moet ‘s middags twee uur slapen om de dag door te komen. Of de problemen met zijn medicatie van gisteravond met zijn eerdere kwalen te maken heeft, is op dit moment niet bekend.