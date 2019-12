Holocaust-vergelijking kost boerenprotest sympathie: ‘Rij die trekker van je eens naar Auschwitz’

Van den Oever maakte de vergelijking gisteren in het provinciehuis, waar hij steun probeerde te krijgen van de politiek. De voorman bereikte het tegenovergestelde met zijn harde woorden. Meerdere partijen veroordeelden de ‘onsmakelijke vergelijkingen met het verleden’, zoals Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) het noemde. Hij is de boeren juist gunstig gezind maar vond dit een brug te ver.



Ook de Brabantse fractie van boerenpartij CDA nam in het openbaar afstand van de vergelijking. Statenlid Marcel Deryckere: ‘Deze uitspraak slaat helemaal nergens op, is compleet respectloos en laat diepe onwetendheid over onze geschiedenis zien. Walgelijk.’