Homohuwelijk op Aruba en Curaçao nu wél toegestaan, mensenrechtenclubs in gelijk gesteld

Reacties op laag aantal Oran­je-supporters: ‘Je kunt je december­geld maar één keer uitgeven’

‘Ik snap dat Louis, Truus en de spelers in het St. Regis Hotel gefêteerd worden, maar hebben ze enig idee over de prijzen die voor een nul-sterren barak betaald moet worden?’ en ‘Met het huidige spelersmateriaal is er geen reden om aan te nemen dat Oranje wint van achtereenvolgens Argentinië, Brazilië én Frankrijk’: dit zijn enkele reacteis van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 6 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

5 december