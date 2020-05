Homostel Fabio en Daniël gaat uit angst verhuizen, Halsema vindt het ‘afschuwelijk’

UPDATEDe in Brazilië geboren Fabio Viana en zijn Nederlandse vriend Daniël zijn het homogeweld in Amsterdam-Oost spuugzat. Het koppel heeft besloten te verhuizen, nadat ze zondag voor de tweede keer in vier weken werden lastiggevallen door allochtone jongeren. Burgemeester Femke Halsema erkent het probleem van homofobie in haar stad. ,,Dit is onacceptabel en afschuwelijk.”

De 39-jarige Fabio Viana en zijn één jaar jongere vriend Daniël zijn twee keer in een maand slachtoffer geworden van anti-homogeweld. Ze liepen beide keren hand in hand over straat toen ze werden belaagd, uitgescholden en geschopt door een groep jongens in het oostelijke deel van de hoofdstad.



Deze incidenten staan niet op zichzelf, zegt Fabio. Daniël en hij voelen zich al langer niet veilig meer in de hoofdstad. ,,Het is een illusie dat Amsterdam de homohoofdstad van Europa is. Echt, no way! Die jongens die ons lastigvielen zijn net hyena’s. Zij denderen door de straten om nieuwe slachtoffers te maken. Daniël en ik zijn voor die jongens een makkelijke prooi. Ze rusten niet tot we niet meer onszelf durven te zijn. Dat we niet meer hand in hand over straat durven.”

Fabio kwam juist vanuit naar Brazilië naar Nederland om zichzelf te kunnen zijn. In zijn geboorteland werd hij als ‘een monster’ gezien. ,,Dat was een hel, maar ik ben nu in een andere hel beland. Afgelopen weekend beleefde ik als een nachtmerrie”, verzucht Fabio, die al aan het eerste incident een posttraumatische stressstoornis heeft overgehouden. Daarvoor wordt hij nu professioneel behandeld.

Boosheid

Fabio kan zijn boosheid nog altijd moeilijk onderdrukken. ,,Het spijt me als ik voor jou niet meer te volgen ben, maar ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ik weet wel zeker dat ik weg wil uit Oost. Niet uit Amsterdam, want ik hou van Amsterdam. Maar er moet wel serieus iets gebeuren, voordat het een keer goed misgaat. Ik wil er niet aan denken wat er was gebeurd als de politie niet zo snel ter plaatse was gekomen afgelopen weekend.”

Fabio en Daniël zijn vandaag en gisteren op het politiebureau geweest. Ze hebben afzonderlijk van elkaar aangifte gedaan van mishandeling, belediging en openlijke geweldpleging. Eerst kregen de twee te horen dat dat wegens drukte pas donderdag kon, maar de politie kon alsnog de aangifte al opnemen. De politie zegt het incident hoog op te nemen en is een onderzoek begonnen naar het homogeweld.

Reactie Halsema

Burgemeester Femke Halsema vindt het ‘afschuwelijk’ dat Fabio en Daniël uit angst voor herhaling overwegen te verhuizen. ,,Er is een enorm probleem met homogeweld dat onbestraft blijft”, zegt Halsema vanavond in actualiteitenprogramma M. ,,Er zijn buurten in Amsterdam waar niet altijd politie in de buurt is om dit soort incidenten te bestrijden. Daar moet wat aan gedaan worden.”

Volgens haar komt homofobie in diverse groeperingen in de samenleving terug. ,,Het is een illusie om te zeggen dat dit maar onder één groep voorkomt. Intolerantie en agressie zijn helaas moeilijk uitroeibare fenomenen. Er heerst een grove intimiderende cultuur op straat die in toenemende mate bereid is om geweld te gebruiken tegen homoseksuelen. Er moeten echt veroordelingen gaan plaatsvinden.”

Signalen bij politiek

De Amsterdamse gemeenteraad eist naar aanleiding van de aanval een hardere aanpak van homofobe jongeren in de hoofdstad. ,,Wij krijgen al lang en veel signalen dat Amsterdammers niet hand in hand over straat durven uit angst voor dergelijke delicten”, klinkt het vanuit de D66-fractie. De partij wil dat het college er bij het Rijk op aandringt dat het aantal vervolgingen van haatmisdrijven en discriminatie, waaronder homogeweld, wordt verhoogd. Daarbij moet ook dit geval worden genoemd, klinkt het. Daarnaast ziet de partij graag (tijdelijk) extra politie-inzet in de omgeving van de incidenten.

Ook Forum voor Democratie gaat nog vragen stellen over het aangevallen homostel. ‘Amsterdam is onveilig voor homostellen,’ twittert raadslid Annabel Nanninga. De VVD pleit voor ‘meer instrumenten’ tegen intimidatie en mishandeling tegen LHBTI-personen. ‘Deze misstanden zijn volstrekt onacceptabel, maar blijven zich toch voordoen.’

De fractie wil lokhomo's inzetten om daders te pakken te krijgen en om zo geweld en intimidatie uiteindelijk te voorkomen. Dat moet dan breed worden gecommuniceerd. ‘Potentiële daders houden dan rekening met een grotere pakkans.’

Volledig scherm Eén van de verdachten van afgelopen weekend. © Fabio