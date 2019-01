Hond Buddy vluchtte voor het geknal met Nieuwjaar maar is toch teruggevonden

Nu, zes dagen later, is Buddy teruggevonden. Omstreeks half één in de middag zag wandelaar Thea Meinderink het dier in de buurt van de Kolenmieten in Geerdijk. „Ongelofelijk”, stamelt Laura.



„Ze had op een stuw een hond gezien die blafte en geen kant op kon (zie video, red.). Aan de ene kant zat stroomdraad, aan de andere kant was water. Ze is toen voorzichtig naar de hond toegelopen. Die trilde en was erg bang. Ze heeft toen haar sjaal aan zijn halsband vastgemaakt en is daarna rustig met de hond naar de weg gelopen.”



Laura vervolgt: „De wandelaar nam vervolgens contact op met een zoekgroep die naar Buddy heeft gezocht. En die nam weer contact op met mij. Toen ik hoorde dat Buddy gesignaleerd was, dacht ik eerst: ‘het zal wel’. De afgelopen dagen zijn er heel veel meldingen geweest dat Buddy zou zijn gezien, maar die tips liepen telkens op niets uit. Het leek wel alsof er opeens heel veel Friese stabijs waren bijgekomen...”