Hond raakt tanden kwijt na ontploffing vuurwerk

Man (39) voor zestiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, al dertien keer voertuig in beslag genomen

11:24 Na zestien keer om hetzelfde strafbare feit met de politie in aanraking te zijn geweest, zou je verwachten dat je je lesje wel hebt geleerd. Maar dat geldt niet voor een 39-jarige man uit Polen. Hij is afgelopen zaterdag voor de zoveelste keer door de politie betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dit keer tijdens een ritje over de Hagelkruisstraat in Oss.