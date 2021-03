Hond verwondt meisje en man in woning Terneuzen, andere kinderen met ladder uit huis gehaald

Het bijtincident vond rond 15.45 uur plaats in een huis aan het Anjerpad in de Zeeuwse plaats. Het aangevallen meisje zou circa 12 jaar oud zijn. Ze raakte zwaargewond. Hoe de man eraan toe is, is nog niet bekend.

De hond was volgens de politie na de aanval nog in de woning. Op de bovenste etage van de woning zaten nog jonge kinderen, die daarom met behulp van een ladder gered moesten worden. Nadat zij waren gered, werd de hond afgevoerd door hondengeleiders gaan het dier daar weghalen.

Waarom de hond precies aanviel en wat er met het dier gaat gebeuren, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Dat is nog in volle gang. Volgens woordvoerder Willem-Jan Uytdehage gaat het om een ‘Staffordshire-achtige hond’. Over de aard van de verwondingen kan hij nog niets zeggen. De hond zou bij het huishouden horen.