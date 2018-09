Honderd springkussens nog steeds verhuurd na oplopen schedelbreuk

Het gaat om de zogenoemde multiplay-kussens. Dat is een van de populairste kussens van dit moment, die in verschillende thema's wordt aangeboden. Het gevaar zou, aldus de deskundigen, schuilen in een tunnel en trap naar een glijbaan. Die worden door kinderen gebruikt om op de hoge wanden van het kussen te klimmen.



Afgelopen zomer liepen zeker twee kinderen, die werden gelanceerd na een sprong, een schedelbasisfractuur op. Ze kwamen buiten het kussen met hun hoofd op het beton terecht. De fabrikant en de NVWA kennen de gevaren van de speelkussens, maar halen de kussens niet allemaal terug, dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.



De NVWA stelde een van de ongelukskussens direct buiten gebruik. Het andere werd door de verhuurder weggehaald. In totaal zouden er echter meer dan honderd exemplaren nog steeds worden verhuurd. Een veiligheidscertificaat zou moeten aangeven of een springkussen veilig is of niet, maar volgens RTL is er veel mis met de keurmerken en wordt er volop mee gesjoemeld.