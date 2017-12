Honderd varkens omgekomen bij grote brand in Gelderse varkensstal

In een varkensstal bij het Gelderse dorpje Ammerzoden zijn vanavond honderd varkens omgekomen door een brand. Het is de zoveelste keer dat stallen in vlammen opgaan en dieren omkomen. Varkenshouders pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de recente stalbranden.

Het vuur brak aan het begin van de avond uit in een van de varkensstallen van het agrarische bedrijf in het dorp bij Zaltbommel. Dit ging gepaard met veel rook. De hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de dieren te bevrijden.

In de stal zaten in totaal honderd varkens. Zij zijn allen als gevolg van de brand omgekomen. Er is ook asbest vrijgekomen, maar dit zou geen gevaar opleveren voor de omgeving. Het terrein is afgezet.

Ramen en deuren dicht

Omwonenden die last hadden van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.



De eigenaar van het varkensbedrijf heeft een vergunning voor in totaal 1800 varkens. Ook de burgemeester is ter plaatse geweest. Dat is protocol als er fase GRIP1 bij een incident wordt afgekondigd.



Hoe de brand is ontstaan, moet verder onderzoek nog uitwijzen.

Onderzoek

Het grote aantal branden in de stallen baart de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ernstige zorgen. ,,Eén keer is een incident, twee keer is toeval, maar daarna spreek je van een patroon'', zei voorzitter Ingrid Jansen eerder dit jaar.

Afgelopen maand raakten er in het eveneens Gelderse Velp biggen gewond bij een stalbrand. In het Brabantse Deurne woedde begin november een brand in een stal met zo'n 700 varkens. Toen hebben 500 varkens de brand niet overleefd. In juli kwamen er zelfs 20.000 varkens om bij een brand in een varkensstal in het Gelderse Erichem.