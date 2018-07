Honderdduizend Nederlanders hebben morbide obesitas

Morbide obesitas

Sinds 1981 worden lengte en gewicht van de Nederlandse bevolking jaarlijks uitgevraagd in een enquête. De meest gebruikte maatstaf voor overgewicht is de body mass index (BMI), het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Bij een volwassene is sprake van overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. Bij een BMI van 30 of hoger spreekt men van ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Bereken hier jouw BMI.