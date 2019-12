Honderden Duitse boeren komen op de trekker naar de Achterhoek voor acties

'Hoop op duizend trekkers’

Ook in de noordelijke grensstreken leven deze plannen, weet Elling. ,,Ik verwacht zeker vijfhonderd trekkers, maar ik hoop op duizend.” Net als in Nederland demonstreren Duitse agrariërs al enige tijd tegen het landbouwbeleid van de overheid. ,,In beide landen worden nieuwe wetten gemaakt, zonder dat de landbouwsector daarin voldoende wordt gehoord", zegt de boerenleider, die over de solidariteitsactie contact heeft gehad met Farmers Defence Force.



Deze boerenorganisatie heeft voor woensdag grootschalige acties aangekondigd in het hele land. Hoe die acties eruit zien en waar die precies gaan plaatsvinden is nog niet bekendgemaakt.



De Duitse boeren zeggen ook geen idee te hebben wat er precies staat te gebeuren. Ze willen vanuit de verzamelpunten zich aansluiten bij Nederlandse collega's. Van daaruit zullen ze dan verder rijden naar plaatsen waar acties worden gehouden, zo is de verwachting.