Honderden gewonde veteranen die smartengeld krijgen moeten deel weer inleveren

met video Kans op veel regen in korte tijd: code oranje in Limburg, code rood in deel van België

Het weer slaat donderdagmiddag om in het zuiden en oosten van het land. Er is dan kans op veel neerslag in korte tijd, meldt het KNMI. Dat kan zorgen voor wateroverlast. Voor de provincie Limburg is code oranje ingesteld.