Honderden leraren vertrekken uit grote steden

De G4 en Almere klagen al langer over het lerarentekort dat toeslaat. Nu bevestigen cijfers die noodkreet. De afgelopen jaren is het aantal leraren dat uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht trekt gestegen van 128 in 2013-14 naar 818 vorig jaar. Terwijl er in schooljaar 2013-14 nog méér leerkrachten een baan in de steden kregen dan er vertrokken, worden de gaten nu gevuld door slechts 448 juffen en meesters.