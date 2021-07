Honderden Limburgers met waterschade kunnen tot einde van jaar hun huis niet in

Soms moeten beschadigde straten eerst hersteld worden voordat aannemers bij de huizen kunnen komen. Ook zijn levertijden voor keukens en meubels lang.

Meer dan de helft van de tot nu toe 950 gemelde schades bij Centraal Beheer zijn zo ernstig dat mensen nog niet naar huis kunnen. Centraal Beheer telt ongeveer honderd gevallen die voor langere tijd ontheemd zijn, Interpolis heeft bij de eigen klanten honderd tot tweehonderd mensen die tot het einde van het jaar niet naar huis kunnen. Interpolis telde eerder bijna 1300 schademeldingen.

De ernstigste schades van Centraal Beheer komen uit het gebied rondom de rivier de Geul, zoals Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul. In sommige gevallen zijn huizen er ernstig aan toe, met scheuren in muren en balken. De verzekeraar kan nog niet zeggen om hoeveel gevallen dat precies gaat. Wel heeft het herstel aan de binnenkant van een huis prioriteit boven herstel aan de buitenkant.

Half miljard euro schade

De schade van de overstromingen in drie zwaar getroffen gemeenten in Limburg bedraagt zeker een half miljard euro. In de gemeente Valkenburg schat een expert de schade op 400 miljoen euro. In Meerssen en Gulpen-Wittem tot ruim 100 miljoen euro.

Daan Prevoo, burgemeester van Valkenburg, zei eerder dat de economische impact van de ramp in zijn gemeente ‘ongenadig hoog’ is. Zo’n 2300 huizen zijn beschadigd waarvan zevenhonderd zo ernstig dat gezinnen er voorlopig niet kunnen wonen. Er zijn 270 horecabedrijven getroffen en 180 winkels, is de eerste schatting.

Prevoo stelt dat er in de rest van Limburg nog eens 150 miljoen euro aan schade is, maar hield daarbij wel een nadrukkelijke slag om de arm. Prevoo gaat er daarmee wel van uit dat het grote merendeel van de schade in zijn gemeente is geleden. De impact op Valkenburg is ingeschat door een expert die eerder bij andere grote rampen actief was. 200 miljoen bestaat uit materiële schade, 200 miljoen uit overige bedrijfsschade.

Gebrek aan capaciteit

Het herstel duurt volgens Centraal Beheer ook langer vanwege een gebrek aan capaciteit bij aannemers en materialen. ,,Dat is een van de grootste uitdagingen”, aldus een woordvoerster. Verzekeraar Interpolis bevestigt dit beeld. ,,Een grote groep mensen wil nu tegelijkertijd herstelwerkzaamheden laten doen. Dat is lastig om snel te regelen.”

Centraal Beheer zegt de komende weken nog bezig te zijn met het afhandelen van de inspecties en de bijbehorende begeleiding zoals naar tijdelijke huisvesting. De verzekeraar gebruikt daarvoor zijn netwerk aan vakantie- en huurwoningen. Veel vakantiewoningen zijn volgeboekt door de zomervakantie, maar het lukt nog wel mensen woonruimte te bieden. Interpolis werkt naar eigen zeggen samen met onder meer gemeenten om mensen te huisvesten.

