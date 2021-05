Honderden mailtjes over zoiets simpels als wondjes na het scheren; dé oplossing? Aluin!

We gaan er geen huishoudelijke rubriek van maken. Ik geef toe, het is vaak tussen de regels door, maar ook hier hebben we het over de belangrijke zaken. Gaan de ziekenhuizen toch overstromen, zijn we allemaal voor 1 juli gevaccineerd, krijgt het land ooit een regering? Dat houdt u bezig.

Maar er is kennelijk meer. Want ondanks de echt belangrijke zaken kan ik moeilijk negeren dat u met honderden mailt als ik zoiets simpels opwerp als een paar snijwondjes na het scheren. En mannen, al die mannen. Ik kan mijn ogen kapot huilen over de ellende in de wereld, ze geven geen sjoege. Maar ik kom met een alledaags onderhoudsprobleempje en haal gelijk het beste in de kerel naar boven.



Ik kreeg humor binnen (Welk toiletpapier gebruikt u bij het deppen van de sneetjes op uw kin? Drielaags of vierlaags?), belijdenissen over nat scheren versus elektrisch, pleidooien voor de warme natte lap na de scheerbeurt, recht tegenover die voor de ultrakoude aanpak (‘en rechttrekken dat velletje!’). ‘Scheer je tijdens het douchen!’ tegenover ‘scheer je na het douchen!’ Tips van man en vrouw samen: ‘Ons advies is om rustig van boven naar beneden te scheren en NOOIT met een draaiende beweging.’ Er zijn aanhangers van het vloeitje op de snede (‘koop een pakje Mascotte, die helpen het beste. Scheur een stukje van het vloeitje, druk het op het wondje, even laten zitten, daarna met een natte vinger verwijderen’). Opmerkelijk ook de zeer beredeneerde voor- en afkeuren voor A- en winkelmerken. Oh, er zit zoveel emotie in een eenvoudige scheerbeurt!



Overigens ontbraken de vrouwen niet. Velen hadden even hun man geraadpleegd, anderen vertelden van de visioenen die ze kregen ‘van vader met een ouderwetse kwast met scheerschuim dat altijd rijkelijk werd aangebracht, waardoor hij er in mijn ogen uitzag als een kabouter met grote witte baard.’



Maar met zijn allen, mannen en vrouwen, wist u natuurlijk mij het allerbelangrijkste ook in veelvoud te vertellen: ALUIN. A-l-u-i-n. ‘Ik ben nu 85 en mijn vader, opa, deden dit al!’ zegt Henk Kamphuis. Aluin is het antwoord, een eenvoudige minerale steen, die een paar euro kost. Even aanstippen en het wondje is dicht. ‘En je doet er twintig jaar mee’, aldus Bert van Boxtel. Er was een aanbieding bij de kruidenier, zag ik. Twee voor een. Dus ik ben de volgende veertig jaar voorzien. Morgen weer serieuze zaken.