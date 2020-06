Honderden mensen bij antiracismedemonstraties Zwolle en Maastricht

LiveOok vandaag zijn er weer twee antiracismedemonstraties in Nederland. Gisteren werd er geprotesteerd in Tilburg en Eindhoven, vandaag in Zwolle en Maastricht. In Zwolle wordt op 500 mensen gerekend. In Maastricht zijn maximaal 2000 mensen welkom en zijn er inmiddels ruim 1400 aanwezig.

Eerder deze week sprak de Zwolse organisatie de verwachting uit dat er 200 tot 250 bezoekers naar Zwolle zouden komen. Maar mede na een rondgang op sociale media komt de nieuwe schatting zondagochtend uit op 400 tot maximaal 500 mensen. ,,Zij zullen vooral uit Zwolle en omliggende dorpen komen”, verwacht organisator Niek lá Mon-Kools. De actie begint om 14.00 uur en duurt naar verwachting een uur. De betogers zullen om 15.00 uur een zwart hart vormen waar een luchtfoto van gemaakt wordt met een drone.

Lá Moon-Kools houdt gedurende de actie contact met de Veiligheidsregio om te voorkomen dat het te druk wordt. ,,We zijn druk bezig markeringen aan te brengen zodat mensen op afstand van elkaar blijven. En we hebben straks vrijwilligers die het eenrichtingsverkeer gaan aangeven en er staan matrixborden. Het lijkt wel een Noord-Koreaanse onderneming te gaan worden. En als mensen te dicht op elkaar staan, zullen we ingrijpen.”

Cirkels

In Maastricht zou de demonstratie in eerste instantie op het Vrijthof zijn, maar dat is te klein voor de verwachte toestroom. Daarom is gekozen voor park De Griend aan De Maas. De gemeente had een maximum van 2000 bezoekers gesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn zo’n 1400 mensen op het protest afgekomen en ze houden zich goed aan de voorschriften.

De meeste mensen zitten op het gras, zoals door de organisatie is gevraagd. Er zijn cirkels getekend waarin mensen plaats kunnen nemen om de 1,5 meter afstand te bewaren. ,,We hopen mensen wakker te kunnen schudden en willen mensen in de VS laten zien dat we hen steunen”, zei een van de organisatoren.

In zowel Zwolle als Maastricht willen ze voorkomen dat er hetzelfde beeld ontstaat als in Amsterdam en Rotterdam, waar het na afloop bijna alleen maar over de drukte ging. ,,Deze middag is geslaagd als de boodschap niet verloren is gegaan, omdat de veiligheid in het geding is gekomen”, zegt Lá Mon-Kools.