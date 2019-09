Honderden mensen bij bijeenkomst na gezinsdrama Dordrecht

De bijeenkomst in de Ontmoetingskerk is voor iedereen ‘die er behoefte aan heeft samen verdriet te delen en gevoelens te uiten naar aanleiding van het gezinsdrama in de wijk Sterrenburg’. De bijeenkomst is georganiseerd met de betrokken scholen en sportvereniging Wieldrecht waar twee slachtoffers van de schietpartij voetbalden.



Veel meisjes die aanwezig zijn huilen en er worden veel groepsknuffels gegeven. De bijeenkomst begon om 19.30 uur. Burgemeester Wouter Kolff zal later op de avond de aanwezigen toespreken. Kolff zei eerder op de dag al dat het gezinsdrama begrijpelijkerwijs veel emoties oproept in Dordrecht. Laten we elkaar vooral tot steun zijn deze dagen, zei hij.



Henk de Kleijn, voorzitter van voetbalclub Wieldrecht, waar eerder op de avond ook een bijeenkomst was, noemt de situatie triest. Mogelijk komt er een herdenking op de club.