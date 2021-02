Honderden mensen feesten in Vondelpark in Amsterdam, politie gaat ingrijpen

De ME greep vanmiddag rond 15.45 uur in bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan. Net als tijdens eerdere demonstraties zijn er spuitwagens en politiehonden ingezet om de demonstranten van het plein af te krijgen. Na het ingrijpen door de ME en het schoonvegen van het plein is de rust wedergekeerd. Er is één persoon aangehouden voor openlijke geweldpleging.



Volgens de politie waren er zeker zeshonderd demonstranten op de been en kon er hierdoor niet voldoende afstand worden gehouden tussen de demonstranten onderling. Hierdoor besloot Halsema om het Museumplein te ontruimen.



Een klein clubje demonstranten zocht op het Museumplein de confrontatie met de aanwezige politie. Vanaf een afstandje sloot de politie deze demonstranten in. Er werd door de aanwezigen ‘dictatuur, dictatuur’ gescandeerd. ‘Ondanks uitvoerig waarschuwen blijft er een kleine groep op het Museumplein aanwezig. De politie treedt op’, zo liet de gemeente Amsterdam weten via Twitter.



De politie wees de demonstranten al eerder op de coronaregels. Er werd opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden wegens de toenemende drukte op het plein. Dit werd door de menigte demonstranten begroet met gejoel. Vanuit het publiek werd gereageerd. ‘Hier spreekt de politie,’ werd er omgeroepen en vanuit de menigte kwam terug: ‘Hier spreekt de burger!’



