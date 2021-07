Honderden minderjarigen in Nederland seksueel uitgebuit: jongste slachtoffertje 9 jaar

Advocaten Nabil B. reageren op explosieve appjes: ‘Wij hebben nooit over geld gesproken’

30 juni De advocaten van kroongetuige Nabil B. zeggen dat zij nooit met hem hebben gesproken over grote geldbedragen die hij zou krijgen in ruil voor zijn belastende verklaringen in het liquidatieproces Marengo. Daarmee reageerden zij op appjes tussen de kroongetuige en zijn partner die dinsdag werden voorgelezen in de rechtszaal.