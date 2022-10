Honderden moslims nemen in gebed afscheid van verongelukt gezin: ‘Broederschap is groot’

Morgen bijna een kwart van de zon verduis­terd: ‘Behoorlijk grote kans op goed zicht’

De kans is best groot dat we morgen in Nederland een deel van de zonsverduistering kunnen zien. Dat stelt Weeronline, dat voorspelt dat rond de middag tussen de dunne wolkensluiers ook momenten met opklaringen zijn. Op het hoogtepunt is de zon voor 22 procent afgeschermd.

24 oktober