Honderden vluchtpogingen naar Engeland mislukt via Nederlandse havens

Nederlandse havens raken weer meer in trek bij mensensmokkelaars. Vorig jaar pakte de marechaussee 567 vluchtelingen op die met busjes, vrachtwagens en aanhangers de oversteek naar Groot-Brittannië wilden wagen. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder.

Hoek van Holland is net als vorig jaar de plek waar de meeste illegalen werden ontdekt, maar vooral in Europoort bij Rotterdam was vorig jaar een opvallende stijging te zien van migranten die zich verstopten in trailers, containers of laadbakken. Het aantal opgepakte vluchtelingen steeg van 138 naar 242; bijna een verdubbeling.



De haven van IJmuiden was lange tijd niet zo in trek bij inklimmers, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen; het aantal ontdekte vluchtelingen steeg er van 10 naar 43.



Ook dit jaar ziet de marechaussee al een fors aantal inklimmers in de havens. De teller staat over de eerste drie maanden van het jaar al op 145 arrestaties. Behalve via de methode inklimmen proberen vluchtelingen ook met rubberen bootjes de Noordzee over te steken.

De mislukte vluchtpogingen zijn overigens nog lang niet op het niveau van vier jaar geleden. Toen betrapte de marechaussee 910 vluchtelingen. Dat kwam vooral door strengere controles in Frankrijk en België.

Albanezen

Het gaat in Nederland vooral om Albanezen die naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen, de marechaussee vermoedt vanwege economische motieven. Families steken zich vaak zwaar in de schulden om een overtocht te kunnen betalen, of ze worden uitgebuit om de reis te kunnen betalen.

De reizen zelf zijn niet zonder gevaar. Soms verstoppen vluchtelingen zich al in Duitsland in vrachtwagens. ,,Soms zijn we verbaasd als we weer iemand vinden tussen het witgoed of de levensmiddelen, soms zijn we verdrietig als we gezinnetjes met jonge kinderen aantreffen. En dan vooral vanwege het feit dat ze tussen hun eigen uitwerpselen op water en brood al dagen onderweg zijn om die oversteek te kunnen maken”, laat woordvoerder Robert van Kapel weten.



In 2015 kwamen bijvoorbeeld 71 migranten om door verstikking in een vrachtwagen in Hongarije. Vier mensensmokkelaars hebben daar toen een levenslange celstraf voor gekregen.

Speurhonden

De Koninklijke Marechaussee spoort inklimmers op met speurhonden. Die zijn speciaal opgeleid om mensen te ruiken. Ook wordt er informatie uitgewisseld met andere landen over de routes die vluchtelingen gebruiken om naar Engeland te komen.

