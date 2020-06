Honderdste dag van coronacrisis in Nederland

In deze dagen was de corona-uitbraak op zijn hevigst, maar vanaf half april zakte het tempo. Aanvankelijk ging dat met kleine stapjes. In acht dagen liep het dodental op van 3000 naar 4000. Tien dagen later, op 28 april, kwam het dodental boven de 5000 uit. Dit was dag 62 van de uitbraak. Donderdag, op dag 99 van de coronacrisis, stond het dodental net onder de 6000. In bijna twee maanden is het aantal doden even sterk gestegen als in bijna twee weken op het dieptepunt van de crisis.



Het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg, het zuiden van Limburg en het noorden van de Veluwe zijn het zwaarst getroffen, komt naar voren uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De ziekte treft vooral ouderen. Bij vrouwen is het coronavirus vaker vastgesteld, maar meer mannen zijn in ziekenhuizen opgenomen en overleden.