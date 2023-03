Hondje gaat na dodelijk ongeluk in Deurne bij overleden baasje zitten

Het ongeluk gebeurde rond 10.45 uur in de Breemortelweg. Daarbij kwam een traumahelikopter ter plaatse, waarvan een arts de man in eerste instantie behandelde. De man is door een medische oorzaak om het leven gekomen en niet door de botsing, laat een politiewoordvoerder weten.

Het hondje van de man, die naast hem in de auto zat tijdens het ongeluk, liep na de botsing weg. Maar kwam enige tijd later terug om naast zijn overleden baasje te gaan zitten. Het hondje is ongedeerd. In de sloot is tussen de brokstukken een kadaver van een duif gevonden. Of deze iets met het ongeval te maken heeft is niet bekend.