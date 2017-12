Hongaars meisje (13) uit kindertehuis geprostitueerd in Roermond

'Getroffen' NOC*NSF neemt aanbevelingen misbruikrapport over

12:55 Sportkoepel NOC*NSF neemt de aanbevelingen over van de commissie die onderzoek deed naar misstanden in de top- en amateursport in kaart heeft gebracht. De commissie, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, oordeelt dat sportclubs tekort schieten in de aanpak van seksueel misbruik en roept op tot maatregelen.