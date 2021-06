Hoofdgebouw Beekse Bergen gaat in vlammen op: ‘Dieren safaripark lopen geen gevaar’

VIDEOHet hoofdgebouw van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek staat in brand. Het houten hoofdgebouw is compleet aan de vlammen ten prooi te vallen en niet meer te redden. De dieren van het naastgelegen safaripark lopen geen risico, klinkt het. Het aangrenzende zwembad met chloor zorgt volgens de brandweer mogelijk wel voor een gevaarlijke situatie.

De brand begon aan de voorzijde van het gebouw door een gaslek. Al heel snel stond het volledige hoofdgebouw in brand. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio zegt: ,,De brand is niet meer te houden.” Er zijn inmiddels geen mensen meer binnen, zover bekend is er niemand gewond geraakt.



In het hoofdgebouw, bij het vakantie- en speelpark, zijn onder andere het restaurant en het zwembad te vinden. De brandweer is ter plaatse met zeker 40 tot 50 man. Drie brandweervoertuigen, een watertransport, een hoogwerker, een speciale eenheid en een officier van dienst zijn bij de Beekse Bergen.



Volledig scherm Brand hoofdgebouw Beekse Bergen © De Kort Media / Toby de Kort

Rook in verre omgeving te zien

De rook van de brand is vanuit de verre omgeving te zien. Het lijkt erop dat de wind erg gunstig staat. De rookwolken trekken over het in de Beekse Bergen gelegen meer. Mensen die in de vakantiehuizen verblijven, hoeven niet geëvacueerd te worden maar kunnen gewoon blijven.



Het brandende pand staat evenmin in de buurt van het safaripark. Volgens de woordvoerster van de Beekse Bergen gaat het safaripark woensdag hoogstwaarschijnlijk gewoon open: ,,Het safaripark ligt een eind van het vakantiepark af. Zoals het er nu naar uitziet lopen de dieren dan ook geen gevaar”.



Vakantiegasten staan naar de brand om te kijken. Vanuit Goirle en Moergestel zijn diverse meldingen over stankoverlast gedaan. De Veiligheidsregio meldt dat alle rook die vrijkomt gevaarlijke stoffen bevat, ook wanneer er geen chemicaliën bij betrokken zijn zoals in Beekse Bergen. Ramen en deuren sluiten luidt het advies.



Volledig scherm De rook is in de verre omtrek te zien. © Jan van Eijndhoven

Gevaarlijke situatie vanwege chloor

In het brandende pand bevindt zich ook een zwembad. Dat zorgt volgens de Veiligheidsregio voor een gevaarlijke situatie: ,,Chloor is een gevaarlijke, bijtende en giftige stof. Zodra hier vuur bij komt is het erg gevaarlijk om die lucht in te ademen.”

Volledig scherm Grote brand bij pand Beekse Bergen. © De Kort Media / Toby de Kort

