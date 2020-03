Hoofdverdachte aanslag Telegraaf is doodsbang: ‘Ik moet voortdurend over mijn schouder kijken’

De twee hoofdverdachten in de zaak rond de aanslag op De Telegraaf zijn ‘doodsbang‘. Dat lieten ze vandaag weten op de derde dag van hun strafproces, waarin nog negen andere mannen terechtstaan. De twee zouden een leidende rol hebben gehad in een bende die volgens justitie ook snelle vluchtauto's stal en leverde aan criminelen.

Bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018 werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder de auto in brand. Niemand raakte gewond, wel was sprake van forse schade.

,,Wat op internet staat, is heel heftig. Mijn naam is in de media inmiddels gekoppeld aan drie liquidaties, waarmee ik niets te maken heb. Ik weet niet hoe ik dit straks moet uitleggen", zei vermeend kopstuk Bilal el H. (26) in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. ,,Voortdurend over mijn schouder kijken, dat zit er sowieso aan te komen. Maar het is smaad en laster." Medeverdachte Nabil D. (28) zei zich "een schietschijf" te voelen. ,,Ik weet niet wat er met me gebeurt als ik straks weer buiten ben.”

Wiethok

Vandaag bleek dat de twee in augustus 2018 viermaal zijn gesignaleerd rond de woning van Ennetcom-baas Danny M. in Nijmegen. Ook is bij hen thuis beeldmateriaal gevonden van de Amsterdamse crimineel Riff W., wiens gangen zij ook enige tijd met een gps-tracker zouden hebben gevolgd.

El H. en D. bezwoeren "geen idee" te hebben dat M. woonde in de Nijmeegse wijk die ze - in de regel 's nachts - verkenden. ,,We wilden investeren in een wiethok", zei D. ,,Ver van huis, niet opvallend". Dat ze bij de woning van M. waren was "toeval", zei hij. ,,De koning had daar kunnen lopen.”

M., zelf verdachte in een witwasonderzoek, is ondergedoken na de de inbeslagname van twee Ennetcom-servers in Canada. De recherche slaagde er daarna in toegang te krijgen tot een enorme berg versleutelde berichten, waarvan een groot deel afkomstig van criminelen. Met behulp van die PGP-berichten zijn inmiddels veel zware misdrijven voor de rechter gebracht en veel verdachten veroordeeld.