Hoogleraar over coronamissers koning en kabinet: 'Het zal koren op de molen zijn van sceptici’

Holland Casino boekt miljoenen­ver­lies door sluitingen

27 augustus Holland Casino is door de uitbraak van het coronavirus voor tientallen miljoenen euro’s in de rode cijfers gedoken. Tussen 13 maart en 1 juli waren alle vestigingen gesloten en daardoor zag het bedrijf de omzet in de eerste helft van het jaar met bijna 60 procent teruglopen.