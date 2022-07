Hoogste temperatuur gemeten in Maastricht, landelijk hitterecord niet gebroken

met videoHet hitterecord uit 2019 (40,7 graden) is vandaag niet gebroken, maar desalniettemin was het een bijzonder warme dag. In Maastricht bereikte het kwik met 39,5 graden het hoogste punt in Nederland.

Daarmee is wel voor de vierde keer op rij het oude hitterecord uit 1944 gebroken. Destijds werd het 38,6 graden in het Gelderse Warnsveld. Dat record hield 75 jaar stand, tot er in 2019 40,7 graden gemeten werd in Gilze-Rijen. Ook de zomers daarop werd het record uit 1944 ieder jaar gebroken. Vandaag dus weer.

In Scheveningen zochten mensen verkoeling.

Klimaatverandering

Voor een gedeelte berust het op toeval dat een recordtemperatuur die 75 jaar standhield in korte tijd vier maal wordt overtroffen, vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Andere jaren, zoals in 2003, hebben we er ook dichtbij gezeten, maar werd door ‘meteorologische pech’, een draaiende wind bijvoorbeeld, het record steeds net niet gebroken.”

Maar ook klimaatverandering speelt een rol, legt Janssen uit, waardoor we ons ook komende zomers moeten voorbereiden op steeds extremere weertypen.

Een gevolg van dat extreme weerbeeld was vandaag in de lucht te zien. Wie omhoog keek, zag dat er geen sprake was van een strakblauwe hemel. Janssen: ,,De lucht was troebel doordat de warme wind uit Zuid-Europa ook rook meevoerde, afkomstig van de vele bosbranden die daar woeden.”

Lagere temperaturen

Ook vannacht blijft de warmte nog in het land hangen en koelt het niet verder af dan naar zo’n 22 graden, vertelt Janssen. ,,Morgen bereikt een koelere zuidwestenwind het westen van het land waardoor de temperaturen daar dalen naar een graad of 25. In het oosten van het land kunnen de temperaturen nog altijd de tropische grens van 30 graden passeren. Doordat de luchtvochtigheid morgen een stuk hoger is, zal het een stuk benauwder zijn. Dat betekent ook dat er lokaal kans is op fikse onweersbuien met veel regen en eventueel hagel.”

Vanaf donderdag krijgen we temperaturen die voor deze tijd van het jaar normaal zijn, zo rond de 21 graden. Janssen: ,,Het lijkt er wel op dat er opnieuw warme lucht onze kant op komt. Het is nu nog te vroeg om er met zekerheid iets over te zeggen, maar mogelijk wordt het na het weekend weer tropisch warm.”

