Hoogste tijd dat bazen de boel niet meer bagatelliseren, maar gaan hándelen

met video Kletsnat konings­paar klust enthousi­ast door tijdens NLdoet: ‘Geef mij die kruiwagen maar’

Het was koud en nat, maar dat weerhield de koning en koningin er niet van zich vrijdag in te zetten tijdens vrijwilligersactie NLdoet. Willem-Alexander ploeterde met een kruiwagen door het hoge, natte gras. Máxima ging met verfkwasten in de weer.