Hoogterecord én laagterecord aantal tekenbeten in 2018

In de eerste helft van het jaar lag het aantal meldingen een derde hoger dan gemiddeld, waarna de hoeveelheid meldingen in juli plotseling sterk afnam. Die neergaande lijn ging de rest van het jaar door en resulteerde in 37 procent minder meldingen dan gemiddeld in de tweede helft van het jaar.



Het platform Tekenradar.nl, opgericht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University, signaleert dat er over heel 2018 zo'n 8500 meldingen zijn geweest. ,,Dat zijn er ongeveer net zoveel als gemiddeld in de vijf jaar ervoor. Ook op dit moment ligt het aantal meldingen weer rond het gemiddelde.’’



Het recordaantal tekenbeetmeldingen in de eerste zes maanden ontstond volgens het RIVM mogelijk omdat meer mensen naar buiten gingen door het mooie weer en daarmee een grotere kans hadden een tekenbeet op te lopen.