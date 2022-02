Hoogwater Zuid-Limburg bereikt Valkenburg, maar Geul treedt net niet buiten oevers

De brandweer sloeg groot alarm om de hoge waterstand in Epen, Zuid-Limburg. De rivier dreigde buiten haar oevers te treden, maar later in de nacht daalde het waterpeil weer. Het waterschap Limburg meldt dat zware regenval op meerdere plaatsen nog verhoogde waterstanden oplevert.



Brandweer en waterschap zijn in verhoogde paraatheid om direct te kunnen helpen mocht het toch overstromen. Dat wordt echter niet verwacht, aldus de woordvoerder, maar tegelijkertijd zei ze dat het moeilijk is om prognoses te geven. De brandweer staat klaar met zandzakken en pompen.



,,Mocht het zo zijn, dan kunnen we meteen acteren”, aldus de woordvoerder. ,,Het gevaar is nog niet geweken.” De hoogwaterpiek gaat ook richting Meerssen. ,,Pas als die piek de Maas in stroomt is het gevaar geweken. Het is moeilijk te zeggen wanneer dat gebeurt, naar schatting kan dat nog uren duren.”