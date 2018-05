Hooikoortshorror in aantocht: wat kun je eraan doen?

Wie voorgoed van hooikoorts af wil, moet er veel voor over hebben. Martens: ,,Er is een behandeling, genaamd immunotherapie. Hierbij wordt het eiwit in gras- en boompollen in je bloed geïnjecteerd. Door het lichaam langzaam aan dit stofje te laten wennen, wordt een tolerantie opgebouwd.” Maar de bioloog is kritisch: ,,De therapie is erg ingrijpend, duurt jaren en werkt slechts bij 50 procent van de patiënten. Het is echt een paardenmiddel.”



Hooikoorts staat in de top 10 van meest voorkomende klachten bij de huisarts. Volgens de bioloog wordt de ziekte in Nederland nog zwaar onderschat, terwijl de symptomen een behoorlijke invloed hebben op het dagelijkse functioneren van mensen.