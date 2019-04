Hooikoortsseizoen begon dit jaar maand eerder dan normaal

Het onderzoeksbureau kwam tot deze conclusie door de verkoop van hooikoortsmedicatie onder de loep te nemen. De pieken in de concentratie van pollen in de lucht vallen ongeveer gelijk met de pieken in de verkoop van de medicatie.

De eerste piek in de verkoop was dit jaar al in februari en begin maart, een stuk eerder dan de afgelopen jaren. De oorzaak hiervoor is het buitengewoon warme weer in februari, toen er op meerdere dagen warmterecords werden verbroken. Door de hoge temperaturen begonnen met name de elzen en hazelaars al vroeg te bloeien en de pollen van deze planten zorgden waarschijnlijk voor hooikoortsverschijnselen.

Medicatie en tips

Het CBS keek voor dit onderzoek overigens naar de verkoop van zelfzorgmedicatie, die zonder voorschrift bij een drogist aangeschaft kan worden. Het gaat hierbij om oogdruppels, neusspray en tabletten die de allergische reactie afzwakken.

Hooikoortsexpert en bioloog Maurice Martens raadde eerder aan niet zelf op zoek te gaan naar de correcte medicatie. ,,Mensen doen er verstandig aan naar de huisarts te gaan voor de juiste medicatie. Voor welke pollen je precies allergisch bent, kan enorm verschillen. Het is goed om te laten onderzoeken welke pollen de allergie bij jou opwekken. Zo kun je het beste bepalen welke medicijnen je wanneer nodig hebt.’’

Naast de medicatie zijn er ook praktische mogelijkheden om de allergie te bestrijden. Zo adviseert de bioloog om het niet te veel te laten tochten in huis. ,,Zet af en toe een raam open per kamer, maar laat de boel niet doortochten, dan wordt het thuis flink niezen en snuiten.’’

Quote Zet af en toe een raam open per kamer, maar laat de boel niet doortoch­ten, dan wordt het thuis flink niezen en snuiten. Hooikoortsexpert en bioloog Maurice Martens

Mensen met hooikoortsklachten doen er volgens Martens goed aan om ’s avonds te douchen en zich in een andere ruimte dan hun slaapkamer om te kleden. ,,Zo spoel je voor het slapen gaan de pollen uit je haren. In je kleding blijven ze verraderlijk lang zitten, dus laat je kleding in een andere kamer liggen.’’