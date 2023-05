Hooligans sturen appje naar rivalen en dan 'breekt de hel los’: 'Het wordt steeds gekker hier!’

vechtpartij leeuwardenDe massale vechtpartij vrijdagavond bij het station in Leeuwarden was het gevolg van provocerend app-verkeer tussen ‘supporters’ van Cambuur Leeuwarden en sc Heerenveen. Bij de confrontatie waren tussen de dertig en veertig mensen betrokken. De eigenaar van een café zag het van dichtbij gebeuren. ,,Mijn personeel is er helemaal van ontdaan.”

Met een druk op de knop barstte de hel los, zegt Philip Frank, eigenaar van Proeflokaal Wouters. Supporters van Heerenveen, of beter gezegd: voetbalhooligans, zaten vrijdagavond aan een van de grote tafels op zijn terras. Ze maakten kabaal zoals voetbalsupporters vaker doen, maar de sfeer was over het algemeen gemoedelijk. Tot het moment dat een van de supporters via sociale media een bericht de wereld in slingert. Frank krijgt het bericht onder ogen. ,,Het was duidelijk bedoeld om met elkaar te komen vechten.”

‘Ga lekker naar een weiland!’

Vanaf dat moment slaat de vlam vrij snel in de pan. ,,Die gasten stonden op en begonnen met van alles te smijten. Stoelen, glazen, asbakken: van alles ging de lucht in. Het was een grote chaos”, zegt Frank. Op beelden is te zien hoe de groep met terrasstoelen naar elkaar gooit voor de deur van het restaurant. De sfeer is agressief en grimmig. De supporters trekken een masker of capuchon over hun hoofd en slaan met een vernielzuchtige drang alles kort en klein. Agenten proberen hen met een wapenstok op een afstand te houden.

Intussen staan de jongens en meisjes in de bediening doodsangsten uit, zegt Frank. ,,Voor hen vind ik het nog wel het ergst. Ze waren heel erg geschrokken. Zoiets heeft natuurlijk impact. Het lijkt wel alsof de wereld steeds gekker wordt. Dit gedrag is gewoon niet te verklaren. Waarom hier, en op dit moment? Zoek elkaar lekker in een weiland op, en laat andere mensen met rust. Je doet mensen alleen maar pijn en verdriet.”

‘Hartstikke asociaal’

De politie is volgens Frank vrij snel in groten getale aanwezig. Sommige agenten hebben honden bij zich. De ME wordt uiteindelijk niet ingezet. Het treinverkeer moet worden stilgelegd omdat sommige mannen ook het spoor opgaan. Inmiddels rijden de treinen weer en is het weer rustig in de Friese hoofdstad. De schade aan het restaurant valt enigszins mee. Maar de openstaande rekening hebben de supporters niet betaald. ,,Hartstikke asociaal natuurlijk, maar het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen”, stelt Frank.

Het restaurant krijgt steun vanuit de lokale politiek. ‘Ik hoop dat deze droeftoeters vandaag even netjes naar proeflokaal Wouters gaan om excuses aan te bieden, kosten te vergoeden en de openstaande rekening te betalen!’, twittert Carlijn Niesink, fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden. In een verklaring bedankt het restaurant iedereen voor alle steunbetuigingen. ‘We zijn geschrokken en betreuren het voorval ten zeerste. We zullen er alles aan doen om de schade te verhalen op de verantwoordelijken. Jullie steun en berichten hebben ons goed gedaan. Bedankt hiervoor!’, valt te lezen op Facebook.

Arrestaties

Intussen zitten drie mannen vast wegens openlijke geweldpleging; een man van 23 uit Heerenveen, een van 21 uit Ooststellingwerf en een 26-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er zijn camerabeelden en er wordt buurtonderzoek gedaan. Veel mensen hebben het zien gebeuren. De politie is daarom op zoek naar meer filmbeelden.

