Hoopgevende trend: vijfde dag op rij afname aantal coronapatiënten op ic

Video De schoolmusi­cal moet er komen! Druk oefenen via de videover­bin­ding

11:55 Coronacrisis of niet: de schoolmusical van groep 8 komt eraan. Aan het schrappen van uitvoeringen willen basisscholen liever niet denken. Via videoverbindingen en YouTube zijn de achtstegroepers druk aan het oefenen. ,,Desnoods zetten we het op film of doen we de opvoering volgend jaar tijdens een reünie.”